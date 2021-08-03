الاتحاد الأوروبي يمنح الموافقة لـ«مصدر- تاليري» لمنشأة كهروضوئية في اليونان

المصدر: إعداد: نهى حوّا

أفاد موقع «بلقان غرين إنريجي نيوز»، أن الفرع التنظيمي في الاتحاد الأوروبي منح الموافقة أخيراً، للمشروع المشترك في اليونان بين شركتي «مصدر»، و«تاليري انرجيا» الفنلندية، لتطوير محطة طاقة شمسية كهروضوئية.

حيث من المقرر أن تعمل الشركتان مع شركتين يونانيتين، هما: شركة «كيوتو إس إيه» وهي الذراع العقارية والخاصة بالطاقة لشركة «كونستانتاكوبولوس»، وشركة «أوتوهيلاس للسياحة والتجارة»، على تطوير المنشأة بطاقة 65 ميغاواط في بوتيا بالقرب من أثينا.

وتم اتخاذ القرار بموجب تشريع المفوضية الأوروبية للاندماج الخاص بالاتحاد الأوروبي. وخلصت المفوضية إلى أن الاستحواذ المقترح لن يثير مخاوف بشأن المنافسة، وأن المشروع المشترك الجديد من المتوقع أن يكون له أنشطة محدودة داخل المنطقة الاقتصادية الأوروبية.

وستعمل شركتا «مصدر» و«تاليري» على المشروع بشكل منفصل عن اتفاقية التعاون مع شركة «بي بي سي رينيوابلز» وهي فرع لشركة «»بابليك باور«المملوكة للحكومة، والمكلفة بأنشطة نقل الطاقة في البلاد. وكانت اليونان، وفقاً للموقع، تعهدت بوقف استخدام الفحم بحلول 2015 واستبدال مصانع الليغنيت بالطاقة المتجددة ومعظمها من الخلايا الكهروضوئية.

وكانت شركة»مصدر-تاليري جانريشون«قالت في مايو إنها ستطور مصنع الطاقة الشمسية مع شريكتيها»كونستانتاكوبولوس«و»أوتوهيلاس".

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