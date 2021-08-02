ارتفاع الأسهم الأمريكية في أولى جلسات أغسطس

المصدر: نيويورك-وكالات

ارتفعت الأسهم الأمريكية اليوم في مستهل أولى جلسات أغسطس مع متابعة آخر مستجدات جائحة «كورونا».

وقفز المتوسط اليومي لإصابات «كورونا» في الولايات المتحدة في آخر سبعة أيام إلى 72 ألفًا، وهو أعلى مستوى منذ فبراير.

فيما تلقت الأسهم الأمريكية دفعة من اتجاه مجلس الشيوخ لوضع اللمسات النهائية على مشروع البنية التحتية.

وحذر رئيس الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس «نيل كاشكاري» من أن متغير «دلتا» لفيروس «كورونا» قد يمنع بعض الأمريكيين من البحث عن العمل ويعيق تعافي الاقتصاد.

وعلى صعيد التداولات، ارتفع مؤشر «داو جونز» الصناعي 0.4% أو بمقدار 153 نقطة عند 35089 نقطة، فيما زاد «إس آند بي500» الأوسع نطاقاً 0.5% أو بمقدار 20 نقطة إلى 4416 نقطة، بينما صعد «ناسداك» بنحو 0.4% أو بمقدار 55 نقطة عند 14727 نقطة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز