7 % انخفاض أسهم «أليانز» عقب التحقيق في مطالب تعويض أمريكية

المصدر: ميونيخ- د ب أ

انخفضت أسهم شركة التأمين الألمانية «أليانز» بمقدار يزيد على 7% خلال جلسة اليوم، بعد أن أعلنت أن وزارة العدل الأمريكية التحقيق في مطالبات تعويض من كبار مستثمرين أمريكيين.

ويتهم المدعون شركة «أليانز جلوبال إنفستورز»، التي تدير استثمارات لأكبر شركة تأمين في أوروبا، بالفشل في الاستجابة بشكل فعال في بداية جائحة «كورونا».

ويأتي تحقيق وزارة العدل الأمريكية، بعد أن بدأت لجنة الأوراق المالية والبورصات، وهي الهيئة الأمريكية، التي تشرف على البورصات، تحقيقها الخاص.

وأعلنت «أليانز» في بيان ليلة الأحد/الاثنين: «في ضوء تحقيقات وزارة العدل، واستناداً إلى المعلومات المتاحة لشركة أليانز اعتباراً من اليوم، أعاد مجلس إدارة Allianz SE تقييم الأمر، وتوصل إلى استنتاج مفاده أن هناك خطراً ذا صلة يتمثل في أن الأمور المتعلقة بـ«صندوق ألفا المهيكل» قد يؤثر مادياً على النتائج المالية المستقبلية لمجموعة أليانز».

وأضافت الشركة أنها لم تضع أي مخصصات للخسائر حتى الآن، لأنها لا تستطيع التنبؤ بنتيجة أي إجراءات قضائية.

ومن بين المدعين، «مترو نيويورك»، وصندوق معاشات المعلمين في أركنساس، ونقابة تيمسترز، وفقاً لتقارير صحفية أمريكية.

ويزعم المدعون أن شركة «أليانز جلوبال إنفستورز» أخفقت في الالتزام بإرشاداتها الخاصة، وفشلت في الاستجابة بشكل مناسب لتطورات السوق في المراحل الأولى من الجائحة، ويقولون: إن هذا أدى إلى خسائر كبيرة.

وقالت أليانز إنها تتعاون بشكل كامل مع لجنة الأوراق المالية والبورصات ووزارة العدل، وجرى تداول أسهم أليانز عند 195 يورو (232 دولاراً)، بعد منتصف ظهر اليوم، بانخفاض أكثر من 7 في المئة خلال اليوم.

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