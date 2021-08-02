الأسهم الأوروبية إلى ذروة جديدة بدعم موجة من الاندماجات وأرباح الشركات

المصدر: فرانكفورت- رويترز

أغلقت الأسهم الأوروبية عند ذروة جديدة اليوم، بدعم من موجة من الاستحواذات والاندماجات، وأرباح قوية من بضع شركات في القطاع المالي، وهو ما ساعد السوق في تسجيل بداية قوية لشهر أغسطس.

وأنهى المؤشر ستوكس 600 الأوروبي، جلسة التداول مرتفعاً 0.6 في المئة، ليسجل مستوى إغلاق قياسياً عند 464.45 نقطة، وجاء قطاعا التجزئة والتكنولوجيا في مقدم الرابحين.

وقفز سهم ميجيت البريطانية لهندسة الطيران 56.7 في المئة، ليأتي كأكبر الرابحين بين الأسهم المدرجة في المؤشر ستوكس 600، مسجلاً مستوى قياسياً مرتفعاً، بعد أن قالت شركة باركر هانيفين الصناعية الأمريكية، إنها ستشتري منافستها بالمملكة المتحدة، في صفقة بقيمة 8.76 مليارات دولار.

ومن بين أكثر من نصف الشركات المدرجة في المؤشر ستوكس 600، التي أعلنت حتى الآن عن نتائج الربع الثاني، سجلت 67 في المئة منها أرباحاً فاقت التوقعات، بحسب بيانات رفينيتيف.

وساعدت أجواء التفاؤل التي تحيط بأرباح الشركات الأوروبية وإعادة فتح الاقتصادات، المؤشر ستوكس 600 القياسي، في إنهاء شهر يوليو/ تموز، على سادس مكاسب شهرية على التوالي، على الرغم من القلق بشأن التضخم، وقفرة في الإصابات بفيروس «كورونا» في آسيا، وحملة تنظيمية واسعة في الصين.

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