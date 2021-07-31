«لوك أويل» الروسية تتراجع عن قرار بيع حصتها في حقل عراقي

المصدر: بغداد - د ب أ

أعلن وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار عدول شركة لوك أويل الروسية عن قرار بيع حصة الشركة في حقل (غرب القرنة - 2) لشركات صينية، مؤكداً قدرة العراق على الاستحواذ على حصص ترغب شركات التراخيص النفطية بالمضي في صفقات بيعها في السوق العالمية.

وقال عبد الجبار في تصريحات صحافية إن «النقاشات مع شركة (لوك أويل) خلال الأشهر الستة الأخيرة أسهمت في تراجع الشركة رسمياً عن رغبتها في عرض جزء من الأسهم للتداول للبيع لشركات أخرى».

وبشأن شراء العراق حصة شركة (اكسون موبيل) الأمريكية مُتعدِّدة الجنسية المشغل الرئيس لحقل (غرب القرنة-1)،، قال وزير النفط: «نحن نحترم التعاقدات بشأن التوقيتات الزمنية ولكن تأخرنا بعض الوقت في إكمال برنامج شراء حصة (اكسون موبيل) ويجري حالياً معالجة ذلك لاستحصال الموافقات الرسمية لغرض الشراء لصالح شركة نفط البصرة».

وأضاف إن «الحكومة والوزارة لا تزالان تؤيدان إبقاء الاستثمار الأجنبي وذلك لإبقاء الحداثة والتنمية بالشراكة مع كبريات الشركات الأجنبية في انضاج مشاريع الخدمات اللوجستية (النقل والتدريب والتطوير والاستثمار في مشاريع الطاقة الشمسية) من خلال استدراج الشركات الأجنبية للاستثمار في الطاقة الشمسية وفي مشاريع الغاز وبناء محطات الكهرباء بالطاقة البديلة وهو ما تجري مناقشته حالياً».

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز