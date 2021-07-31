«جيف بيزوس» يخسر 13.5 مليار دولار بعد نتائج «أمازون» المخيبة

المصدر: نيويورك - بلومبيرج

انخفضت قيمة الثروة الصافية للملياردير جيف بيزوس بمقدار 13.5 مليار دولار بعد أن جاءت النتائج المالية للشركة مخالفة لتوقعات وول ستريت، وأنذرت بنهاية موجة مبيعات التجزئة التي غذاها الوباء. وأدى الانخفاض إلى محو 80% من مكاسب ثروته للعام.

وانخفضت أسهم أمازون بنسبة 7.2% إلى 3339.18 دولاراً، مما خفّض ثروة الرئيس التنفيذي السابق للشركة إلى 193.6 مليار دولار. ولا يزال بيزوس أغنى شخص في العالم، متقدماً بنحو 8 مليارات دولار على أيلون ماسك من شركة تسلا، وفق مؤشر بلومبرغ للأثرياء.

كان الأسبوع مختلطاً لأغنى مليارديرات التكنولوجيا في أمريكا. ففي حين عززت الأرباح الوردية لشركة «ألفابيت»، الشركة الأم لـ«غوغل»، صافي ثروة المؤسسين المشاركين سيرجي برين ولاري بيج، فإن النتائج القوية من شركة «مايكروسوفت» و«فيسبوك» لم تترجم إلى زيادة في الثروة لمساهميهم المليارديرات.

مارك زوكربيرغ، الذي أمضى الأسبوع في الترويج لرؤيته لمستقبل «فيسبوك» باعتباره «ميتافيرس» (metaverse) شاملاً، خسر 5.4 مليارات دولار الخميس الماضي، حيث انخفضت أسهم شركة التواصل الاجتماعي بأكبر قدر خلال شهرين بسبب القلق بشأن النمو في مبيعات الإعلانات.

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