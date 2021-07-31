الصين تطالب شركات الإنترنت بتشديد إجراءات حماية البيانات

المصدر: بكين - د ب أ

أصدرت الحكومة الصينية تعليمات لـ 12 شركة إنترنت عملاقة، بينها «علي بابا» و«تينسنت»، بتعزيز إجراءات حماية البيانات، وخصوصاً فيما يتعلق بتصدير المعلومات الرئيسية.

وذكرت وكالة بلومبيرغ للأنباء أن هذه التعليمات جاءت خلال اجتماع عقدته الهيئة الصينية لتنظيم الإنترنت، بالنيابة عن وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات، الأربعاء الماضي مع الشركات الاثنتي عشرة، ومنها شركات «ميتوان» و«شاومي» و«بايت دانس» و«آنت جروب».

أمن البيانات

وبحسب بيان صادر أمس، فإن الهيئة طلبت من الشركات التأكد من إنشاء أنظمة لإدارة أمن البيانات وتعيين موظفين مسؤولين عن أمن البيانات، بالإضافة إلى تعزيز الرقابة على كيفية تصدير المعلومات المهمة.

ويعد هذا الاجتماع أحدث دليل على الحملة التي تقودها بكين لضمان سيادة البيانات، حيث تنظر حكومة الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى هذه المسألة باعتبارها قضية رئيسية في حملتها لكبح جماح عمالقة الإنترنت في البلاد.

وأشارت هيئة تنظيم الفضاء الإلكتروني في الصين إلى مخاطر أمن البيانات كسبب رئيسي للتحقيق مع شركة «ديدي جلوبال».

واقترحت الهيئة قانوناً يطالب جميع الشركات التي تسعى تقريباً للاكتتاب العام خارج الصين بالحصول على موافقتها أولاً. ولم تكن شركة ديدي ضمن الشركات التي تم استدعاؤها لهذا الاجتماع.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز