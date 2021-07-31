بريطانيا تلجأ للفحم بسبب ارتفاع الغاز

المصدر: لندن - د ب أ

لجأت المملكة المتحدة إلى استخدام الفحم على مدار الـ 34 يوماً الماضية لتلبية الطلب على الطاقة، وذلك في ظل ارتفاع أسعار الغاز بنحو 85%.

وأشارت وكالة بلومبيرغ للأنباء إلى أنه من غير المعتاد اللجوء إلى استخدام الفحم في فصل الصيف مع انخفاض الطلب.

وأصبح استخدام الوقود أقل تواتراً مع تحرك بريطانيا نحو التخلص التدريجي منه بحلول عام 2024. وسيكون لدى المملكة المتحدة محطة واحدة فقط تعمل بالفحم بعد إغلاق شركة «كهرباء فرنسا» آخر محطة لها تعمل بالفحم في البلاد بنهاية سبتمبر من العام المقبل.

وستغلق شركة «كهرباء فرنسا» آخر محطة فحم لها في المملكة المتحدة بعد 56 عاماً.

مزيج الطاقة

وقال متحدث باسم شبكة الكهرباء البريطانية «ناشيونال جريد بي إل سي» في رسالة عبر البريد الإلكتروني إلى وكالة بلومبيرغ للأنباء، إن انخفاض إنتاج الطاقة من الرياح بشكل غير عادي خلال شهر يوليو الجاري أدى إلى التوجه نحو الوقود الأحفوري - بما في ذلك الفحم - لتشكيل مزيج أكثر قليلاً مما كان عليه خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

مشيراً إلى أن الرياح شكلت 11% من المزيج مقارنة بأكثر من 20% خلال شهر يوليو من العام الماضي.

وبلغ متوسط كمية الفحم في مزيج الكهرباء 2.1 في المئة من 25 يونيو إلى 28 يوليو خلال العام الحالي، مقارنة بمتوسط 1.6% خلال عام 2020 وفقاً لبيانات الشبكة الوطنية.

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