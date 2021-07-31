شطب 2.8 مليار دولار من قيمة «بابكوك» البريطانية يقلق المستثمرين

المصدر: لندن - د ب أ

سجل سهم شركة الصناعات العسكرية البريطانية «بابكوك إنترناشيونال جروب» أمس أكبر تراجع له منذ يناير الماضي بعد إعلان الشركة خفض قيمة أصولها بأكثر من 2 مليار جنيه إسترليني (2.8 مليار دولار) وهو ما تجاوز التوقعات، مع تغيير النظم المحاسبية للشركة والذي سيؤدي إلى خفض أرباحها المعلنة في المستقبل.

وأفادت وكالة بلومبيرغ للأنباء أن نتائج عملية المراجعة الواسعة لأنشطة الشركة تشمل خفض قيمة عقود وشطب 635 مليون جنيه إسترليني كان قد تم إدراجها ضمن أرباحها في وقت سابق على سبيل الخطأ. كما أشارت الشركة إلى اعتزامها استبعاد نتائج الشركات التي تساهم فيها من قيمة أرباحها قبل حساب الضرائب.

وتراجع سعر سهم بابكوك بنسبة 11% أمس إلى 27.9 بنساً لتصبح القيمة السوقية للشركة حوالي 1.37 مليار جنيه إسترليني.

في الوقت نفسه، يتوافر لدى الشركة سيولة نقدية بقيمة 1.2مليار جنيه إسترليني بعد الوصول إلى اتفاقيات جديدة مع البنوك المقرضة.

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