موقع إلكتروني لبيع منتجات «حلال» في روسيا

المصدر: موسكو - وام

شهدت القمة الاقتصادية الدولية «روسيا - العالم الإسلامي» والمنعقدة حالياً في مدينة كازان عاصمة جمهورية تتارستان الروسية الظهور الأول للموقع الإلكتروني «كلها حلال» للتجارة بالسلع التي يتم إنتاجها وفقاً للشريعة الإسلامية.

وسيتمكن المسلمون في روسيا وبفضل هذه المنصة في الإنترنت من شراء المنتجات المصنوعة وفقاً للمعايير الإسلامية «حلال».

وقال تيمور فاغابوف، مدير المشروع إن منصة التداول جمعت أكبر قاعدة من موردي السلع الإسلامية.

وانطلقت في مدينة كازان يوم الأربعاء الماضي أعمال القمة الاقتصادية الدولية الثانية عشرة «روسيا - العالم الإسلامي»، والتي تختتم اليوم، حيث شهدت مشاركة مسؤولين وشخصيات اقتصادية وتجارية ورجال أعمال يمثلون 60 دولة و33 منطقة روسية و232 بعثة دبلوماسية.

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