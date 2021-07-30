27 % نمو أرباح «بي.إن.بي باريبا» الربعية

المصدر: باريس - د ب أ

حققت مجموعة بي.إن.بي باريبا المصرفية الفرنسية نتائج جيدة خلال الربع الثاني من العام الحالي بفضل خفض مخصصات تغطية الديون المتعثرة وازدهار نشاط تداول الأوراق المالية خلال الشهور الثلاثة الماضية، في الوقت الذي عزز فيه جان لوران بوناف الرئيس التنفيذي للمجموعة حضورها في قطاع تداول الأوراق المالية.

وزادت إيرادات قطاع تداول الأسهم في مجموعة بي.إن.بي باريبا خلال الربع الثاني بأكثر من الضعف مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ليساهم في ارتفاع أرباح المجموعة ككل خلال الفترة نفسها بنسبة 27% متفوقة على توقعات المحللين الذين استطلعت وكالة بلومبرج للأنباء رأيهم.

في الوقت نفسه استمرت معاناة المجموعة المصرفية التي تتخذ من باريس مقراً لها من التراجع الشديد في نشاط تداول المنتجات المالية ذات العائد الثابت والتي تعكس أداء المؤسسات المناظرة في الولايات المتحدة إلى جانب تراجع إيرادات نشاط الخدمات الاستشارية لعمليات زيادة رؤوس أموال الشركات.

من ناحية أخرى أكملت بي.إن.بي باريبا الاستحواذ على كامل أسهم شركة إكسين ومن المتوقع أن تكمل الاستحواذ على قطاع الخدمة الممتازة في مجموعة دويتشه بنك المصرفية الألمانية بنهاية العام الحالي، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

ويرى الرئيس التنفيذي للمجموعة أن تحسين التعاون بين مختلف قطاعات الخدمات المصرفية الاستثمارية في المجموعة سيعزز فرص النمو ككل.

وفي حين تعافت مجموعة بي.إن.بي باريبا من خسائر العام الماضي بأسرع من نظيراتها الفرنسية، فإن أداء قطاعات الخدمات المصرفية الاستثمارية كان متبايناً. ففي حين زادت إيرادات قطاع تداول الأوراق المالية إلى 757 مليون يورو متجاوزاً توقعات المحللين التي كانت 548 مليون يورو، تراجعت إيرادات قطاع تداول المنتجات المالية ذات العائد الثابت بنسبة 43% مقارنة بالربع الثاني من العام الماضي.

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