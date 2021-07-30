80 % تراجع أرباح «كريدي سويس» في الربع الثاني

المصدر: زيورخ - رويترز

أفادت مراجعة نُشرت أمس بأن السبب في خسارة 5.5 مليارات دولار تكبدها كريدي سويس في صندوق الاستثمار أركيجوس هو سلوك «يعتريه التراخي» تجاه المخاطر و«الافتقار إلى المساءلة»، ذلك في الوقت الذي أعلن فيه البنك عن انخفاض بنحو 80% في أرباح الربع الثاني.

وهز انهيار أركيجوس وول ستريت في مارس، إذ خسرت رهاناته على أسهم في مراكز مفرطة الاستدانة، مما دفع البنوك للمسارعة للتخارج منه. وفي مجزرة بحجم 10 مليارات دولار، كان كريدي سويس الخاسر الأكبر، مما وجه ضربة مدمرة مزدوجة لبنك يعاني بالفعل من إفلاس شريك رئيسي هو جرينسيل كابيتال.

وما زال أركيجوس يؤثر سلباً على أرباح كريدي سويس.

وخالف صافي ربح البنك السويسري البالغ 253 مليون فرنك سويسري (278.45 مليون دولار) متوسط التوقعات البالغ 334 مليون فرنك في الوقت الذي تكبد فيه خسارة إضافية بقيمة 653 مليون دولار من انهيار الصندوق وفي ظل تراجع عام لأنشطة التداول.

مراجعة

وفي مراجعة كُشف عنها النقاب تزامناً مع النتائج، قدمت شركة المحاماة بول فايس، وريفكيند، ووارتون اند جاريسون تقييماً شديد السوء لممارسات إدارة المخاطر لدى البنك، بيد أنها لم تقدم دليلاً على أنشطة احتيالية أو غير قانونية.

وقالت المراجعة المؤلفة من 165 صفحة إن «الخسائر المرتبطة بأركيجوس التي مُني بها كريدي سويس تأتي نتيجة لإخفاق جوهري في الإدارة والضوابط في بنك الاستثمار التابع لكريدي سويس، وعلى الأخص، نشاط الخدمات الأساسية. وركز النشاط على تعظيم الأرباح قصيرة الأمد وأخفق في وضع الضوابط، بل، وأتاح القيام بمخاطرة ضخمة في أركيجوس».

وقال البنك في المقابل إنه «سيضع إدارة المخاطر في صميم عمليات صنع القرار لدينا».

وكان محللون يتوقعون أن تؤدي فجوة بنحو 600 مليون فرنك ناجمة عن المزيد من الخسائر في أركيجوس وضعف آخر في أنشطة التداول وتقديم المشورة لدى البنك إلى النزول بصافي ربح الربع الثاني إلى ربع قيمته قبل عام.

وباستثناء أركيجوس وعناصر أساسية أخرى، قال كريدي سويس إن ربحه قبل الضرائب كان سينخفض 11%.

وقال كريدي سويس إنه اتخذ إجراءات بحق 23 موظفاً بسبب أركيجوس، مع فصل تسعة وفرض غرامات نقدية بإجمالي 70 مليون دولار عليهم.

وأعلن كريدي سويس اليوم عن نزوح صافي تدفقات للأصول بقيمة 7.3 مليارات فرنك من أنشطته لإدارة الثروات، في مؤشر على خسارة في النشاط من العملاء الأثرياء، للربع الثاني.

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