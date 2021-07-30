«أسترازينيكا» ترفع توقعاتها لنتائج العام الحالي

المصدر: لندن - د ب أ

رفعت شركة الأدوية البريطانية السويدية العملاقة أسترازينيكا، توقعاتها لنتائج العام الحالي، بعد تنفيذها أكبر صفقة استحواذ منذ 20 عاماً.

وتتوقع أسترازينيكا أرباحاً أساسية تتراوح بين 5.05 و5.4 دولارات للسهم الواحد، في أعقاب استحواذها على شركة ألكسيون فارما، المتخصصة في إنتاج أدوية الأمراض النادرة.

وأشارت وكالة بلومبيرغ، إلى أن أسترا كانت تتوقع في السابق، تحقيق أرباح بين 4.75 و5 دولارات للسهم الواحد خلال العام الحالي. كما رفعت الشركة توقعاتها للمبيعات، مع توقع زيادة الإيرادات بأكثر قليلاً من 20 %، مقارنة بالعام الماضي.

وأضافت بلومبيرغ أن توقعات أسترا للعام الحالي، لا تشمل مبيعات اللقاح المضاد لفيروس «كورونا» المستجد، حيث وصلت مبيعاتها خلال الربع الثاني من العام الحالي، إلى 894 مليون دولار.

كما جاءت أرباح الشركة خلال الربع الثاني، أقل قليلاً من التوقعات.

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