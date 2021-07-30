نتائج قوية تصعد بمؤشرات الأسهم العالمية

المصدر: عواصم - رويترز

حققت الأسهم العالمية ارتفاعات كبيرة أمس بدعم أرباح ونتائج فصلية قوية، وارتفعت أسهم أوروبا بفضل أرباح إيرباص وشركات سلع أولية كبيرة فيما فتحت الأسهم الأمريكية على ارتفاع مع تسارع النمو الاقتصادي وأغلقت بورصة اليابان مرتفعة بفضل أرباح إيجابية للشركات.

وفتحت الأسهم الأمريكية مرتفعة أمس، حيث عززت تقارير أرباح قوية وبيانات تظهر انتعاشاً في النمو الاقتصادي الأمريكي مشاعر التفاؤل حيال انتعاش مطرد بعد الجائحة.

وأظهرت بيانات القراءة الأولى لأداء اقتصاد الولايات المتحدة عن الربع الثاني من العام الجاري، نمو الناتج المحلي الإجمالي بنحو 6.5%، لكنه مستوى أقل من توقعات المحللين عند 8.4%.

وتراجع سهم "فيسبوك" 2.7% بعدما حذرت من تباطؤ معدلات نمو الإيرادات الإجمالية على أساس سنوي في الربعين الثالث والرابع من هذا العام كما هبط سهم شركة السيارات الكهربائية "نيكولا" بنحو 8.8% إلى 12.95 دولار، بعد توجيه 3 اتهامات بالاحتيال لمؤسسها "تريفور ميلتون".

وارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي 0.5% أو بمقدار 182 نقطة عند 35113 نقطة خلال التعاملات بعدما سجل 35155 نقطة في الدقائق الأولى للجلسة وهو أعلى مستوى على الإطلاق، فيما زاد ستاندرد آند بورز ، الأوسع نطاقاً 0.4% أو 18 نقطة إلى 4419 نقطة بعدما ارتفع لمستوى قياسي في اللحظات الأولى من الجلسة عند 4423 نقطة، بينما صعد "ناسداك" بنحو 0.1% أو بمقدار 53 نقطة عند 14797 نقطة.

وارتفعت الأسهم الأوروبية إلى مستويات قياسية بعد أرباح قوية من شركات سلع رئيسية وإيرباص وغيرها، بينما أظهرت البيانات مستويات قياسية مرتفعة للمعنويات الاقتصادية في منطقة اليورو مما عزز الثقة في السوق.

وختم مؤشر ستوكس 600 الأوروبي جلسة التداول مرتفعاً 0.5 % ليصل إلى 460.57 نقطة.

وصعدت أسهم رويال داتش شل المدرجة في لندن 3.8 % وزادت أسهم توتال إنرجيز الفرنسية 2.2 % بعد أن أعلنت الشركتان إعادة شراء أسهم بينما يعزز ارتفاع أسعار النفط والغاز أرباحهما.

وحققت شركات التعدين، وهي بالفعل أفضل القطاعات أداء في 2021، زيادة بنسبة 2.4 % بعد أن رفعت أنجلو أمريكان مدفوعات المساهمين لمستوى قياسي بلغ 4.1 مليارات دولار وتعزز القطاع أيضاً بارتفاع أسعار الفضة والذهب.

وزادت أسهم "إيرباص" بعد أن رفعت أكبر شركة مصنّعة للطائرات في العالم توقعاتها للتسليمات والإيرادات للعام بأكمله.

وأغلقت الأسهم اليابانية على ارتفاع، إذ أعلنت نيسان موتور وبعض شركات أشباه الموصلات عن أرباح قوية مفاجئة، بينما شعر المستثمرون بالارتياح بعد أن أشار مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي إلى أنه ليس في عجلة من أمره لخفض سياسة التيسير النقدي.

وصعد مؤشر نيكاي القياسي 0.73 % إلى 27782.42 نقطة، بينما أغلق المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً مرتفعاً 0.41 % إلى 1927.43 نقطة.

وطغت أرباح إيجابية على المخاوف حيال تفاقم الجائحة، بعد أن بلغت حالات الإصابة اليومية بفيروس كورونا مستوى مرتفعاً في اليابان وعاصمتها طوكيو، التي تستضيف حالياً الألعاب الأوليمبية.

وربح سهم نيسان موتور 5.76 % بعد أن أعلنت شركة صناعة السيارات عن أرباح تشغيل مفاجئة للربع الأول ورفعت توقعاتها، لتتنبأ بالعودة إلى تحقيق ربح صاف بعد خسائر استمرت على مدى عامين متتاليين.

وقفز سهم أدفانتست 7.33 %، إذ أعلنت شركة توريد آلات اختبار صناعة الرقائق عن أرباح وفيرة وإعادة شراء أسهم.

وأضاف سهم سكرين هولدينجز 5.81 % بعد أن توقعت شركة توريد آلات صناعة الرقائق أرباحاً سنوية تزيد قليلاً عن التوقعات مشيرةً إلى طلب قوي.

لكن سهم تي.دي.كيه لصناعة مكونات الأجهزة الكهربائية نزل 3.17 % بعد أن جاءت النتائج الفصلية للشركة دون توقعات السوق.

وبعيداً عن الأرباح، ارتفع سهم سوني 3.46 % بعد أن قالت الشركة إن مبيعات جهاز الألعاب بلاي ستيشن 5 فاقت الأجهزة السابقة منذ تدشينه في نوفمبر الماضي.

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