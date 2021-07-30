روسيا تُغرّم «غوغل» بسبب تخزين بيانات المستخدمين

المصدر: موسكو - د ب أ

فرضت محكمة في موسكو أمس غرامة على شركة «غوغل» لعدم قيامها بتخزين بيانات المستخدمين المقيمين في روسيا في البلد نفسه.

وأمر قاضٍ بتغريم الشركة 3 ملايين روبل (40 ألف دولار)، وهي المرة الأولى التي تواجه فيها الشركة عقوبة من هذا النوع في روسيا.

وتجدر الإشارة إلى أنه تم حظر منصة «لينكد إن» للتوظيف بشكل كامل في روسيا منذ عام 2016 للسبب نفسه.

وكانت روسيا فرضت مؤخراً غرامات على «غوغل» ومقدمي خدمات إلكترونية رئيسيين، من بينهم فيسبوك وتيك توك، بنحو 10ملايين روبل بزعم رفضها حذف محتوى غير قانوني.

وفي وقت سابق من هذا العام، تم إبطاء خدمات «تويتر» لعدة أسابيع في روسيا، بعدما امتنعت منصة التواصل الاجتماعي عن إزالة محتوى محظور تضمن دعوات للانضمام إلى تظاهرات لدعم المعارض المسجون أليكسي نافالني.

ووصف معارضون العقوبة بأنها محاولة لتقييد الحق في حرية التعبير عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وتحظر السلطات في روسيا آلاف المواقع الإلكترونية، بما في ذلك مواقع يديرها معارضون.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز