تراجع حاد في المخزونات الأمريكية يدعم النفط

المصدر: واشنطن - د ب أ

واصلت أسعار النفط أمس تسجيل المكاسب التي بدأتها في الجلسة السابقة، بدعم من بيانات نشرتها إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أمس، وأظهرت أن مخزونات الخام الأمريكية عاودت التراجع الأسبوع الماضي.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت القياسي بنحو 0.5 % إلى 74.23 دولاراً للبرميل، بينما ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي بـ 0.6% إلى 72.8 دولاراً.

وأظهر تقرير إدارة معلومات الطاقة أن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة انخفضت بمقدار 4.08 ملايين برميل الأسبوع الماضي، مقابل توقعات بتراجع بـ 2.9 مليون برميل.

وأظهرت البيانات انخفاض مخزونات البنزين بمقدار 2.25 مليون برميل الأسبوع الماضي، وهو أكثر من ضعف التراجع الذي كان متوقعاً.

وأثار تراجع مخزونات الخام إلى أدنى مستوى لها منذ يناير 2020 التفاؤل بأن الإمدادات ستظل محدودة على الرغم من زيادات الإنتاج التي أقرها تحالف «أوبك بلس».

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