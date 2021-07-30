الصين تكافح «الانبعاثات» برفع رسوم تصدير منتجات صلب مجدداً

المصدر: (بكين - رويترز)

تعتزم الصين رفع رسوم التصدير على الحديد الزهر والفيروكروم، كما ستلغي التخفيضات الضريبية على 23 منتجاً من الصلب اعتباراً من أول أغسطس، في ثاني تعديل خلال 3 أشهر في الوقت الذي تسعى فيه لضمان الإمداد المحلي والتحكم في الإنتاج للحد من الانبعاثات.

وقالت وزارة المالية في بيان أمس إن رسوم تصدير الحديد الزهر عالي النقاء ستزيد إلى 20% من 15%، كما سترفع رسوم تصدير الفيروكروم إلى 40% من 20%.

وتلغي التخفيضات الضريبية على تصدير 23 منتجاً من الصلب، بما في ذلك بعض اللفائف المدرفلة على البارد والفولاذ السيليكوني التي لها قيمة مضافة أعلى مقارنة بالفولاذ الكربوني.

وقالت وزارة المالية إن التغييرات «تهدف إلى النهوض بالتحديث والتطوير عالي الجودة لصناعة الصلب».

وكانت الصين، أكبر منتج للصلب في العالم، قد قامت بالفعل بتعديل الرسوم في الأول من مايو، عندما ألغت التخفيضات الضريبية على صادرات 146 منتجاً من الصلب، ورفعت رسوم تصدير الحديد الزهر والسبائك الحديدية، وأعفت بعض الواردات من الرسوم.

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