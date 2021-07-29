3 % زيادة التضخم في ألمانيا خلال يوليو

المصدر: فيسبادن (ألمانيا) - د ب أ

أعلن المكتب الاتحادي للإحصاء في ألمانيا زيادة معدل التضخم في البلاد وتجاوزه حاجز 3% خلال شهر يوليو الجاري للمرة الأولى منذ شهر أغسطس عام 2008.

وأوضح المكتب أمس استناداً إلى حسابات أولية أن أسعار المستهلك زادت بنسبة 3.8% على مستواها قبل عام.

يذكر أن معدل التضخم تجاوز 3 % بشكل متكرر إبان الأزمة المالية والاقتصادية التي اجتاحت العالم في عام 2008.

ويزداد معدل التضخم بذلك من جديد هذا الشهر في ألمانيا بعد تراجعه بشكل طفيف في مايو الماضي وبلوغه 2.3%.

وبحسب حسابات المكتب الاتحادي للإحصاء، زادت أسعار المستهلك بنسبة 0.9% من يونيو إلى يوليو هذا العام.

ويتوقع خبراء الاقتصاد حدوث حالات ارتفاع أخرى في الأسعار خلال الأشهر المقبلة، ويندرج ضمن الأسباب المهمة وراء ذلك عودة ضريبة القيمة المضافة إلى معدلاتها القديمة.

وبالإضافة إلى ذلك، ترتفع أسعار الطاقة بمعدل أعلى من المتوسط منذ عدة أشهر.

وكانت أسعار النفط الخام تراجعت بقوة قبل عام مع بدء الجائحة بسبب انخفاض الطلب في السوق العالمية، وحدث تعاف في هذا القطاع أيضاً.

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