التيسير النقدي الأمريكي يرفع الذهب 1%

المصدر: لندن - رويترز

صعدت أسعار الذهب أكثر من 1 % أمس فيما أبدى المستثمرون ترحيباً بتصريحات جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي التي استبعد فيها رفع أسعار الفائدة في المستقبل القريب.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 1.1 % إلى 1827.30 دولاراً للأوقية (الأونصة) خلال التعاملات، بعد أن بلغ في وقت سابق أعلى مستوياته منذ 16 يوليو عند 1827.95 دولاراً.

وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.5 % إلى 1826.70 دولاراً.

وقال باول إن سوق الوظائف الأمريكية مازال أمامها «بعض المجال للتعافي» قبل أن يحين الوقت لسحب الدعم.

وتقلل أسعار الفائدة المنخفضة في الولايات المتحدة من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب غير المدر للعائد.

وقفزت الفضة 2.9 % إلى 25.65 دولاراً للأوقية، بعد أن صعدت في وقت سابق إلى أعلى مستوى لها منذ 19 يوليو.

وتقدم البلاتين 0.1 % ليسجل 1065.49 دولاراً للأوقية، وصعد البلاديوم 1.6 % إلى 2667.03 دولاراً.

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