4 مليارات دولار أرباح أرسيلور ميتال في الربع الثاني

المصدر: لوكسمبورج - د ب أ

أعلنت مجموعة الصلب العالمية الموجود مقرها في لوكسمبورج أرسيلور ميتال تحقيق أرباح ضخمة خلال الربع الثاني من العام الحالي بعد زيادة المبيعات بأكثر من 76 % سنوياً بما يعكس ارتفاع الأسعار وزيادة الطلب على الصلب.

وبلغ صافي أرباح أرسيلور ميتال خلال الربع الثاني من العام الحالي 4 مليارات دولار بما يعادل 3.46 دولارات للسهم الواحد مقابل خسائر صافية بقيمة 559 مليون دولار بما يعادل 0.50 دولار للسهم خلال العام الماضي.

وبلغت أرباح التشغيل خلال الربع الثاني 4.4 مليارات دولار، مقابل خسائر تشغيل قدرها 253 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وبلغت مبيعات أرسيلور ميتال خلال الربع الثاني 19.3 مليار دولار بزيادة نسبتها 76.2% عن الفترة نفسها من العام الماضي التي سجلت 11 مليار دولار.

وأرجعت المجموعة النمو القوي لأرباحها وإيراداتها إلى ارتفاع متوسط سعر الصلب والمبيعات إلى جانب ارتفاع الأسعار المرجعية لخام الحديد.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز