مجلس إدارة ايرباص يدرس إقرار تسويق طائرة الشحن ايه 350

المصدر: تولوز (فرنسا) - د ب أ

قالت مصادر مطلعة إن مجلس إدارة شركة صناعة الطائرات الأوروبية أيرباص سيدرس إمكانية الموافقة على تسويق نسخة الشحن من الطائرة ذات البدن العريض، ايه 350 في محاولة للحد من تفوق منافستها الأمريكية بوينج في قطاع طائرات الشحن.

ونقلت وكالة بلومبيرغ للأنباء عن المصادر القول إن المجلس يعتزم عقد اجتماع قبل إعلان نتائج الشركة للنصف الأول من العام المقبل غداً الخميس، حيث سيناقش ما إذا كان سيسمح ببدء بيع طائرة الشحن أيه 350 للعملاء.

ويمكن أن يقرر المجلس تعليق الموافقة إذا اكتشف أن خطة التسويق ليست كاملة.

وأشارت الوكالة إلى رفض متحدث باسم أيرباص التعليق على جدول أعمال أعضاء مجلس الإدارة أو تفاصيل نتائج النصف الأول من العام الحالي.

التسوق الإلكتروني

يذكر أن أيرباص متأخرة عن منافستها الأمريكية بوينغ في قطاع طائرات الشحن الجوي الذي ازدهر أثناء جائحة فيروس كورونا المستجد وإجراءات الإغلاق التي دفعت المستهلكين إلى التوسع في التسوق عبر الإنترنت.

وكانت المحاولة السابقة من جانب أيرباص لتحدي سيطرة بوينج على سوق طائرات الشحن قد فشلت عندما لم تتمكن من بيع أكثر من 38 طائرة شحن فقط من الطراز الأصغر حجماً ايه 330.

كما يذكر أن طائرة الشحن المنتظرة ايه 350 تعتمد على طائرة الركاب طراز ايه 350- 90 وقد تكون أكبر قليلاً من نسخة طائرات الركاب، بحسب ما ذكرته وكالة بلومبيرغ في الشهر الماضي.

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