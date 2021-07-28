«آيفون» يقفز بأرباح «آبل» الفصلية إلى 21.7 مليار دولار

المصدر: واشنطن - د ب أ

أعلنت شركة الإلكترونيات الأمريكية العملاقة، آبل، تحقيق نتائج قوية خلال الربع الثالث من العام المالي الحالي، بما يتجاوز التقديرات، بفضل المبيعات القوية للهاتف الذكي آيفون.

وذكرت الشركة أن إجمالي أرباحها خلال الربع الثالث من العام المالي، بلغ 21.74 مليار دولار، بما يعادل 1.3 دولار للسهم الواحد، مقابل 11.25 مليار دولار، بما يعادل 0.65 دولار للسهم، خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي، في حين كان متوسط توقعات المحللين، دولاراً واحداً للسهم.

وزادت قيمة إيرادات الشركة خلال الربع الثالث من العام المالي الحالي، إلى 81.43 مليار دولار، في حين كان المحللون يتوقعون وصول الإيرادات إلى 72.94 مليار دولار.

وجاء نمو الإيرادات، مدفوعاً بشكل أساسي، بزيادة المبيعات من هواتف «آيفون»، مقارنة بالربع الثالث من العام المالي الماضي، ولأول مرة، أطلقت «آبل» 4 فئات من هاتفها الذكي الأحدث، آيفون 12، ثم أطلقت بعد ذلك بشهور الهاتف آيفون إس.إي2.

وبلغت قيمة مبيعات هواتف آيفون خلال الربع الثالث من العام المالي الحالي، 39.57 مليار دولار، مقابل 26.41 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، كما زادت إيرادات قطاع خدمات الحوسبة السحابية، إلى 17.48 مليار دولار، مقابل 12.15 مليار دولار خلال الفترة نفسها.

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