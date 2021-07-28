33.5 مليار دولار مبيعات متوقعة للقاح «فايزر» ضد «كوفيد» 2021

المصدر: نيويورك - أ ف ب

تتوقع مختبرات فايزر الأمريكية أن تصل قيمة مبيعاتها من اللقاحات المضادة لـ«كوفيد 19» التي طورتها مع مختبرات بايونتيك الألمانية إلى 33.5 مليار دولار هذه السنة مع ارتفاع حجم الطلبيات التي تلقتها إلى 2.1 مليار جرعة عبر العالم.

وتزيد هذه التوقعات بفارق كبير عن التوقعات السابقة التي أعلنتها المجموعة في مايو وقدرها 26 مليار دولار، وبفارق أكبر عن 15 مليار دولار توقعتها في فبراير.

وأعلن رئيس مجلس إدارة المجموعة ألبيرت بورلا، أن «سرعة وفاعلية جهودنا مع بايونتيك للمساعدة على تلقيح العالم ضد «كوفيد 19» غير مسبوقتين، مع تسليم أكثر من مليار جرعة حتى الآن على مستوى العالم».

ومن المحتمل أن تزداد المبيعات أكثر، إذ توصي فايزر/بايونتيك بتلقي جرعة ثالثة من اللقاح لتعزيز فاعليته، في وقت تتسبب المتحورة دلتا عن فيروس «كورونا» بطفرات وبائية في آسيا وأفريقيا وبزيادة عدد الإصابات في أوروبا والولايات المتحدة.

وفي ظل زيادة مبيعاتها، رفعت الشركة توقعاتها لإيراداتها وأرباحها السنويتين.

وباتت تتوقع للعام 2021 إيرادات بين 78 و80 مليار دولار مقارنة مع 70.5 إلى 72.5 مليار دولار في مايو، مدعومة من مبيعاتها من اللقاحات المضادة لـ«كوفيد 19» والتي حققت لها 11.3 مليار دولار خلال الأشهر الستة من السنة.

من جهة أخرى، من المتوقع أن تزداد الأرباح للسهم بمقدار 3.95 إلى 4.05 دولارات مقارنة مع 3.55 إلى 3.65 دولارات كانت متوقعة بالأساس، وهو الرقم الذي يعتبر مرجعياً في «وول ستريت».

وخلال الفصل الثاني من السنة، حققت المجموعة إيرادات بقيمة 18.9 مليار دولار تشكل نحو ضعف إيرادات العام الماضي (+92%)، ويفوق توقّعات المحللين الذين رجحوا 18.45 مليار دولار.

أما الأرباح الفصلية الصافية، فازدادت بنسبة 59% إلى 5.5 مليارات دولار، فيما تقدر الأرباح للسهم الواحد بـ99 سنتاً وهو ما يتخطى أيضاً التوقعات البالغة 96 سنتاً.

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