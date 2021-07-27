الاسترليني يقفز بعد رفع توقعات نمو الاقتصاد البريطاني

المصدر: لندن - رويترز

قفز الجنيه الاسترليني اليوم الثلاثاء إلى أعلى مستوى في أكثر من أسبوع أمام الدولار الأمريكي بعد أن أجرى صندوق النقد الدولي تعديلاً صعودياً حاداً لتوقعاته لنمو الاقتصاد البريطاني هذا العام.

ويتوقع صندوق النقد الآن أن ينمو اقتصاد بريطانيا 7 % هذا العام، وهو نفس معدل النمو المتوقع في الولايات المتحدة.

وهذا أعلى بمقدار 1.7 نقطة مئوية عن توقعات صندوق النقد في أبريل الماضي.

وارتفع الجنيه الاسترليني 0.6 % مقابل العملة الخضراء إلى 1.3891 دولار وهو أعلى مستوى له منذ 15 يوليو.

وأمام العملة الأوروبية صعد الاسترليني 0.3 % إلى 85.12 بنساً لليورو.

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