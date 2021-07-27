الذهب يتراجع مع ارتفاع الدولار

المصدر: لندن – رويترز

تراجع الذهب اليوم الثلاثاء مع ارتفاع الدولار، بينما ينصب اهتمام المستثمرين على اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي هذا الأسبوع لاستقاء الأدلة على موعد بدء البنك المركزي في تقليص سياسات التيسير النقدي.

وبحلول الساعة 0656 بتوقيت جرينتش، كان السعر الفوري للذهب منخفضاً 0.1% إلى 1794.68 دولاراً للأوقية (الأونصة) وهبطت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.3% لتسجل 1793.60 دولاراً.

وارتفع الدولار 0.1%، وهو ما يزيد تكلفة الذهب على حملة العملات الأخرى.

واستقرت الفضة عند 25.16 دولاراً للأوقية، وتراجع البلاديوم 0.5% إلى 2644.19 دولاراً، ونزل البلاتين 0.6% ليسجل 1057.50 دولاراً للأوقية.

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