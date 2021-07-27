30,5 مليار يورو لخطة فرنسية للطاقة المتجددة

المصدر: بروكسل - أ ف ب

وافق الاتحاد الأوروبي على خطة فرنسية بقيمة 30,5 مليار يورو للتشجيع على توليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، معتبراً أنها «تتوافق مع قواعد مساعدات الدولة في الاتحاد الأوروبي.

كانت فرنسا قد أبلغت عن مشروع دعم لمشغلي منشآت الطاقة الشمسية والتوربينات الهوائية والطاقة الكهرومائية من خلال الإعلان عن مناقصات.

وقالت مارغريت فيستاجر، نائبة رئيسة المفوضية الأوروبية المسؤولة عن المنافسة، إن المساعدة ستشجع على تطوير مصادر الطاقة المتجددة الرئيسية، وتدعم الانتقال نحو التزود بطاقة مستدامة على الصعيد البيئي، بما يتماشى مع أهداف الميثاق الخضراء، والتي تعد أولوية بالنسبة للاتحاد الأوروبي.

وسيتم طرح مناقصات لمشغلي الطاقة المتجددة بإجمالي 34 جيغاوات بين هذا العام و2026. يأخذ الدعم شكل علاوة تُضاف على سعر الكهرباء. وتُقدر الميزانية الإجمالية لهذا الإجراء بحوالي 30,5 مليار يورو.

ويمكن دفع المساعدة لمدة أقصاها 20 سنة بعد الاتصال بشبكة التجهيزات الجديدة.

واعتبرت فيستاجر»أن اختيار المستفيدين من خلال عملية تنافسية سيضمن استخدام أموال دافعي الضرائب بشكل فعال أكثر بالنظر إلى الكلفة مع الحفاظ على المنافسة في سوق الطاقة الفرنسي«.

ترى بروكسل أن المساعدة لها»أثر محفز«، و»لن يتم تنفيذ المشاريع دون دعم (القطاع) العام«. وأوضحت المفوضية أن هذه المساعدة»متناسبة وتقتصر على الحد الأدنى الضروري«.

وتعتبر المفوضية الأوروبية»أن الآثار الإيجابية لهذا الإجراء، وبخاصة على البيئة، تفوق الجوانب السلبية المحتملة فيما يتعلق بتشويه المنافسة".

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