«فيفو» الخامسة عالمياً في سوق الهواتف الذكية في الربع الثاني 2021

المصدر: دبي ـ البيان

احتلت «فيفو» Vivo المرتبة الخامسة في شحنات الهواتف الذكية العالمية خلال الربع الثاني من العام 2021 وفقاً لأحدث البيانات الصادرة عن «كاناليس»، مستحوذة على حصة سوقية بلغت 10%، أي بزيادة قدرها 27% على أساس سنوي. وأظهرت أرقام «كاناليس» الفصلية أن «فيفو» قد حافظت على زخم نموها القوي ما جعلها تحافظ على مكانتها الرائدة بين الخمسة الأوائل في شحنات الهواتف الذكية العالمية خلال العام الماضي.

وتسعى «فيفو» من خلال تعزيز المفاهيم والثقافة والنظم المحلية إلى تحقيق أداء مؤثر فعلاً مع استمرارها في التوسع في مختلف أنحاء العالم. ومن هذا المنطلق، فإن «فيفو» أقدمت على توسيع شبكة مبيعاتها عبر أكثر من 50 دولة ومنطقة، وهو ما يجعلها مرغوبة من قبل أكثر من 400 مليون مستخدم حول العالم.

وأطلقت «فيفو» مؤخراً، سلسلة هواتفها الذكية الجديدة «V21» في دولة الإمارات ومملكة البحرين وسلطنة عُمان وقطر والعراق والأردن. ويعتبر الهاتفان «V21» بتقنية الجيل الخامس و«V21» الأحدث في سلسلة «V» من الهواتف الذكية التي تتمتع بتاريخ عريق في تزويد المستهلكين بالأجهزة العصرية التي تركز على الكاميرا بسعر تنافسي.

ويتميز الهاتف الذكي 5G Vivo V21 الذي يدعم ترددات شبكة الجيل الخامس الجديد، بكاميرا أمامية فريدة من نوعها تعمل بتقنية مُثَبّت الصورة البصري (OIS) والموجودة في واحد من أقل تصميمات الهواتف الذكية سماكة، وذلك من أجل تقديم تجربة تجمع التكنولوجيا المتقدمة مع الأناقة. وتدمج هذه الكاميرا الأمامية التي تبلغ دقتها 44 ميجا بكسل بتقنية «OIS»، بين ميزات مثل البورتريه الليلي بتقنية الذكاء الاصطناعي (AI Night Portrait) والتصوير الليلي الفائق (Super Night Mode) وتقنية التركيز البؤري التلقائي المتقدمة، بالإضافة إلى تسجيل مقاطع الفيديو بتركيز ثابت بدقة 4K، بهدف تزويد المستخدمين بأفضل الأدوات في فئتها والتي تجعلهم يتمتعون بنمط الحياة العصرية حيثما يذهبون.

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