هاتف نوكيا C30 الجديد يعمل ثلاثة أيام بشحنة واحدة

المصدر: دبي - البيان

تطلق «إتش إم دي جلوبال» الشركة المصنعة لهواتف نوكيا، في الإمارات الأسبوع المقبل هاتف «نوكيا C30» الذكي من الفئة المتوسطة والذي يتمتع ببطارية سعة 6000 مل آمبير تمنح الهاتف الطاقة الكافية للعمل حتى ثلاثة أيام بعد الشحن لمرة واحدة.

ومع شاشة عرض ضخمة بقياس 6.82 بوصات ودقة +HD، تَعِد شاشة هاتف نوكيا C30 بالمزيد من المشاهدة والمشاركة والاهتمام. وزوّد الهاتف بكاميرا مزدوجة بدقة 13 ميغابكسل والتي تعتبر الأعلى دقة في أجهزة الفئة C حتى الآن، مع مستشعر للعمق يمنح الصور مزيداً من الجودة.

وبفضل التحديثات الأمنية الفصلية ولعامين على الأقل، لن يصمد نوكيا C30 فحسب أمام اختبار الوقت، بل سيحافظ كذلك على أمان بياناتك وعملك طوال ذلك الوقت، علاوة على تزويد الهاتف ببصمة الإصبع وفتح الهاتف بالتعرف على الوجه، لتوفير طبقات إضافية من الحماية.

وقال فلوريان سيش، المدير التنفيذي لشركة إتش إم دي جلوبال: «إلى حدٍ ما في الفئة الرئيسية في سلسلة C، يمثل نوكيا C30 مثالاً لامعاً على ما ترمز إليه هذه المجموعة - بتقديم أفضل جودة ممكنة في مقابل سعر مخفض.

إنه الجهاز الأمثل للأشخاص المستعدين للانتقال إلى عالم التكنولوجيا الذكية - من علامة تجارية تعرفها وتثق بها. يشكل عمر البطارية اليومي لدى أكثر من نصف مستخدمي الهواتف الذكية أهم مزايا البطارية بالنسبة لاحتياجاتهم. ويقدم هاتف نوكيا C30 حلاً لما كان الناس يطلبونه - فترات استخدام أطول بين عمليات الشحن، وشاشة أكبر، ومستوى الأمان والمتانة الذي نُعرف به، إضافة إلى ذات السعر اليسير».

شاشة أكبر ومساحة أكبر لأفكارك الجريئة

وتتوقع دراسة لموقع «أندرويد أوثوريتي» زيادة الطلب على الشاشات الأكبر في الهواتف، حيث عبّر 82% من المستهلكين أنهم يبحثون عن هواتف ذكية بقياس 6 و7 بوصات. ويضيف سيش: «تبرز هنا شاشة العرض الضخمة بقياس 6.82 بوصات ودقة +HD في هاتف نوكيا C30 لدعم ما يريده الجمهور. ففي هاتف نوكيا C30، جميع زوايا الرؤية هي زوايا جيدة، تمكن المستخدم من عرض أفكاره بسهولة ومشاهدة أفلامه المفضلة براحة تامة».

ويتوفر نوكيا C30 في دولة الإمارات اعتباراً من أغسطس 2021 باللونين الأبيض الثلجي والأخضر، بالفئة 3/64 غيغا بايت بدءاً من 449 درهماً.

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