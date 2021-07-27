بطاقة دفع بيومترية لمزيج من الأمن والراحة

المصدر: دبي - البيان

أطلقت شركة تاليس بطاقة دفع مبتكرة تضم مستشعراً بيومترياً، ما يوفر للمستخدمين المزيد من الأمن والراحة. وتعمل البطاقة البيومترية غير التلامسية على تبسيط عمليات الدفع عن قرب بشكل كبير وتوفر أيضاً مستوى مهماً من الخصوصية والثقة. يتم تحميل البيانات ذات الصلة ببصمة المستخدم على البطاقة عبر عملية تسجيل شخصية بسيطة وآمنة.

ولا تتم مشاركة أي من تفاصيل المقاييس الحيوية المستخدمة للتسجيل مع أي طرف ثالث؛ حيث تُستخدم البصمة الموجودة في شريحة البطاقة فقط لتوفير مصادقة محلية لحامل البطاقة عند الدفع بطريقة غير تلامسية. ولا يستطيع بائع التجزئة ولا المصرف الوصول إلى بيانات المقاييس الحيوية فهي تبقى مخزنة بشكل آمن في شريحة البطاقة.

فيما يتعلق بالأمن، تعني البطاقة البيومترية في نهاية المطاف أن البطاقة المفقودة أو المسروقة تصبح لا طائل منها من دون بصمة إصبع حامل البطاقة للمصادقة على عملية غير تلامسية. وفي بيئات الدفع الجديرة بالثقة هذه، لم تعد هناك حاجة لوضع حدود للدفع. علاوة على ذلك، عندما يتعذر استخدام بصمة حامل البطاقة - في عمليات السحب النقدي من أجهزة الصراف الآلي على سبيل المثال - من الممكن استخدام الرمز السري كحل احتياطي.

وتعد بطاقة الدفع البيومترية «إي إم في» غير التلامسية المقدمة من «تاليس» الحل الوحيد في القطاع المعتمد بالكامل من قبل أنظمة الدفع الرئيسية بواسطة بطاقات «إي إم في» من قبيل «ماستركارد» و«فيزا». وبعد سلسلة من التجارب الناجحة حول العالم، تم تسويق هذا الحل في العديد من البلدان.

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