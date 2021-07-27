إطلاق خدمة «سويفت جو» للمدفوعات الصغيرة العابرة للحدود

المصدر: دبي - البيان

أعلنت «سويفت» تدشين خدمة «سويفت جو» (SWIFT Go) الجديدة التي ستحدث تغييرات جذرية في القطاع، حيث تُمكّن الشركات الصغيرة والمستهلكين من إرسال مدفوعات عابرة للحدود متدنية القيمة بشكل سريع وآمن تماماً وبسعر تنافسي في أي مكان في العالم، وذلك مباشرة من حساباتهم المصرفية.

وتسمح «سويفت جو» للمؤسسات المالية بتقديم تجربة مدفوعات سلسة للتعاملات متدنية القيمة التي عادة ما تجريها الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم لتسديد المدفوعات إلى مورديها في بلدان أخرى وكذلك يجريها المستهلكون الذين يرسلون النقود إلى أصدقائهم وعائلاتهم حول العالم. ومن خلال استخدام اتفاقيات خدمة أكثر انضباطاً بين الشركات إضافة إلى التثبت المسبق من البيانات، تُمكّن «سويفت جو» المصارف من تزويد عملائها بتجربة مدفوعات متوقعة وأسرع مع وضوح مسبق لأوقات إتمام المعاملات وتكلفتها.

وتستفيد الخدمة من القنوات فائقة السرعة لخدمة «جي بي آي» من «سويفت» والتي أحدثت تغييراً جوهرياً في سرعة وقابلية التنبؤ بالمدفوعات عالية القيمة. وتشكل هذه الخدمة إنجازاً آخر في استراتيجية «سويفت» الهادفة لإتاحة تعاملات فورية خالية من التعقيدات بين حساب وآخر في عموم شبكة «سويفت» التي تصل ما بين أكثر من 11.000 مؤسسة و4 مليارات حساب مصرفي في 200 بلد في العالم. وستعزز الخدمة قدرات المصارف على خدمة عملائها في قطاع الشركات الصغيرة وقطاع مدفوعات المستهلكين سريعي النمو.

وقال ستيفن جلدرديل، رئيس المنتجات لدى «سويفت»: تشكل خدمة «سويفت جو» خطوة أخرى نحو تحقيق رؤيتنا الرامية لتمكين أي شخص في أي مكان من إرسال النقود بشكل فوري وآمن حول العالم. وتأتي الخدمة كاستجابة مباشرة لاحتياجات الشركات الصغيرة والمستهلكين الراغبين بالحصول على خدمة مدفوعات عابرة للحدود تتسم بالسرعة والسهولة والأمان وقابلية التنبؤ بأسعار تنافسية. وخدمتنا الجديدة ستمكن المصارف من التنافس بجدارة في أحد أسرع القطاعات نمواً من سوق المدفوعات بحيث تقدم تجربة سلسة وسهلة لعملائها. وتقوم الخدمة على عدد من الركائز الأساسية:

- السرعة: مستويات خدمة أكثر انضباطاً بين المصارف لزيادة السرعة. وتعزز صيغة مدفوعات موحدة سهولة معالجة المعاملات من البداية إلى النهاية في حين أن الخدمات الأخرى مثل التثبت المسبق يزيل المعوقات التي تسبب التأخير.

- قابلية التكهن: يمكن معرفة القيمة والوقت والرسوم وسعر تبديل العُملات للمدفوعات بشكل مسبق. ويمكن للمرسل ولمتلقي مبلغ معاملة الدفع تتبع وضع المعاملة في الزمن الحقيقي.

- سهولة الاستخدام: تجربة المستخدم بسيطة ومنظمة مع معرفة البيانات المطلوبة مسبقاً. ويتيح التثبت المسبق للمعلومات الذي تفرضه الشبكة بشكل صارم، إجراء ومعالجة مدفوعات «سويفت جو» بسهولة.

- أسعار تنافسية: تتفق المؤسسات المالية مسبقاً على رسوم المعالجة حتى تستطيع أن تزود عملاءها بشفافية تامة وقدرة أكبر على إتمام المعاملات من البداية إلى النهاية، ما يقلص التكاليف.

- الأمن: يطمئن مرسل معاملة الدفع ومتلقيها إلى أن المدفوعات تستفيد من مستويات الأمان العالية التي توفرها شبكة «سويفت».

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