«جولدمان ساكس» يتوقع تراجعاً حاداً لنمو الاقتصاد الأمريكي 2022

المصدر: واشنطن - د ب أ

يتوقع خبراء بنك الاستثمار الأمريكي جولدمان ساكس جروب تراجعاً حاداً لمعدل نمو الاقتصاد الأمريكي خلال العام المقبل مع تراجع وتيرة تعافي قطاع الخدمات.

وقال البنك في تقرير لعملائه إنه يتوقع عودة أكبر اقتصاد في العالم إلى النمو بمعدل يتراوح بين 5ر1% و2% خلال النصف الثاني من العام المقبل.

كما خفض البنك توقعاته للنمو خلال النصف الثاني من العام الحالي بمقدار نقطة مئوية لكل ربع ليصبح المعدل المتوقع 5ر8% خلال الربع الثالث من العام الحالي و5% خلال الربع الأخير.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن التقرير الذي أعده خبراء البنك بقيادة المحلل الاقتصادي جان هاتسيوس قولهم إنه حتى «قبل عدة شهور مضت كانت توقعاتنا لنمو إجمالي الناتج المحلي للعام السابق، توصف بأنها أعلى من التوقعات المتوافق عليها، لكن في هذه اللحظة تتميز توقعاتنا عن التوقعات المتوافق عليها بأنها تشير إلى تراجع حاد في معدل النمو خلال العام ونصف العام المقبلين».

ويعود خفض توقعات النمو بشكل أساسي إلى استمرار انتشار فيروس كورونا المستجد مما يعني مرور وقت طويل قبل أن تتعافى قطاعات الأنشطة الترفيهية الحية والمتنزهات والعمل من المكاتب.

كما خفض المحللون توقعاتهم بشأن معدل نمو الاستهلاك خلال النصف الثاني رغم إبقائهم على توقعاتهم لنمو الاقتصاد خلال النصف الثاني بمعدل 6ر6% سنوياً.

كما رفع خبراء جولدمان ساكس توقعاتهم لمعدل البطالة في نهاية العام الحالي من 2ر4% إلى 4ر4%.

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