تراجع غير متوقع لمبيعات المساكن الجديدة في أمريكا

المصدر: واشنطن - د ب أ

أظهرت بيانات اقتصادية صادرة اليوم تراجعاً غير متوقع لمبيعات المساكن الجديدة في الولايات المتحدة خلال يونيو الماضي لتصل إلى أقل مستوياتها منذ أبريل 2020، مما يشير إلى استمرار تراجع الطلب، في ظل ارتفاع الأسعار وقلة المعروض من المساكن.

وذكرت وزارة التجارة الأمريكية في تقريرها الشهري أن مبيعات المنازل ذات الوحدة السكنية الواحدة تراجعت خلال الشهر الماضي بنسبة 6ر6% إلى ما يعادل 676 ألف منزل سنوياً، مقابل 724 ألف منزل سنوياً خلال مايو الماضي وفقاً للبيانات المعدلة.

وكان متوسط توقعات المحللين الذين استطلعت وكالة بلومبرج للأنباء آراءهم حوالي 796 ألف مسكن سنوياً.

وتواجه سوق المساكن في الولايات المتحدة مشاكل بسبب ارتفاع تكلفة التشييد سواء المواد الخام أو الأيدي العاملة أو النقل مما عرقل نشاط شركات بناء المساكن خلال الشهور الماضية مما ساهم في ارتفاع حدة نقص المعروض من المساكن.

وأشار تقرير الوزارة إلى ارتفاع متوسط سعر بيع المساكن في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي بنسبة 1ر6% سنوياً إلى ما 8ر361 ألف دولار.

ووفقاً لمعدلات البيع خلال الشهر الماضي فإن المعروض من المساكن يكفي لتلبية الطلب لمدى 3ر6 أشهر مقابل 5ر5 أشهر خلال الشهر السابق.

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