«أيه.بي.بي» تبحث بيع معدات نقل الطاقة بـ3 مليارات دولار

المصدر: زيوريخ - د ب أ

قالت مصادر مطلعة إن شركة المشروعات الهندسية وصناعة المعدات الكهربائية السويسرية «أيه. بي. بي» تجري محادثات متقدمة لبيع قطاع أدوات نقل الطاقة إلى شركة «آر. بي. سي بيرنجز».

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أنه يمكن التوصل إلى اتفاق بشأن الصفقة في الأسبوع الجاري، وأن قيمة القطاع المعروف باسم دودج تتراوح بين 2.5 و3 مليارات دولار.

وأضافت إن المحادثات ما زالت جارية وقد يتأخر الوصول إلى اتفاق أو تنتهي المحادثات من دون اتفاق من الأساس.

وكانت أيه. بي. بي أعلنت يوم الخميس الماضي ارتفاع صافي أرباحها القابلة للتوزيع على المساهمين في الربع الثاني بنسبة 136% سنوياً إلى 752 مليون دولار مقابل 319 مليون دولار في الفترة نفسها من العام الماضي، لتصل الأرباح الأساسية للسهم الواحد إلى 0.37 دولار مقابل 0.15 دولار في الفترة نفسها.

وبلغت أرباح تشغيل الشركة قبل حساب الضرائب والفوائد في الربع الثاني من العام الحالي 1.11 مليار دولار بزيادة نسبتها 71% على الفترة نفسها من العام الماضي.

كما زادت الإيرادات في الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 14% سنوياً إلى 7.45 مليارات دولار مقابل 6.15 مليارات دولار في الفترة نفسها من العام الماضي. وبلغت قيمة الطلبيات لدى الشركة 7.99 مليارات دولار مقابل 6.05 مليارات دولار في الربع الثاني من العام الماضي بزيادة سنوية نسبتها 32%.

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