«لي أوتو» تستعد لطرح أسهمها في «هونج كونج»

المصدر: هونج كونج - د ب أ

حصلت شركة صناعة السيارات الكهربائية الصينية لي أوتو على الضوء الأخضر لتسجيل أسهمها في بورصة هونج كونج للأوراق المالية بعد الخطوة التي اتخذتها شركة شي بينج الصينية المنافسة والتي استكملت طرح أسهمها في الشهر الماضي.

وأشارت وكالة بلومبيرج للأنباء إلى أن لي أوتو المسجلة في سوق الأسهم الأمريكية قد تجمع ما بين مليار وملياري دولار من خلال طرح أسهمها في هونج كونج.

ونشر موقع بورصة هونج كونج أحدث بيانات طرح سهم لي أوتو وهو ما يشير إلى حصول الشركة على الموافقة على تسجيل السهم في البورصة.

وتسعى لي أوتو إلى طرح سهمها في البورصة الآسيوية في الوقت الذي تشدد فيه السلطات الصينية القيود على الشركات المسجلة في بورصات خارجية. وتقدر القيمة السوقية لشركة لي أوتو المسجلة على مؤشر ناسداك الأمريكي بـ27.4 مليار دولار، بعد تراجع سعر السهم يوم الجمعة الماضي بنسبة 8%.

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