الأسهم اليابانية تصعد بدعم نتائج الشركات الإيجابية

المصدر: طوكيو- رويترز

أغلقت أسهم اليابان على صعود، اليوم، مقتدية بمكاسب البورصات العالمية، بفضل نتائج إيجابية للشركات، ولكن كبحت المكاسب، مخاوف بشأن إصابات كوفيد 19 العالمية، قد تضعف التعافي الاقتصادي للبلاد أكثر.

وارتفع المؤشر نيكي 1.77 في المئة في التعاملات المبكرة، بعد عطلة نهاية أسبوع استمرت أربعة أيام، شهدت افتتاح دورة الألعاب الأوليمبية، ولكنه تخلى عن جزء من مكاسبه، ليغلق على صعود 1.04 %، عند 27833.29 نقطة.

وأغلق المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً، مرتفعاً 1.11 في المئة إلى 1925.62، وكان قد زاد 1.74 في المئة في وقت سابق من الجلسة. وخلال عطلة نهاية الأسبوع الطويلة، أغلقت المؤشرات الأمريكية الثلاثة الرئيسة على مستويات قياسية.

وأعلنت طوكيو عن 1763 إصابة بالفيروس، أمس الأحد، بزيادة 75 في المئة عنها قبل أسبوع.

ونزل سهم نيدك 3.2 في المئة، مع شعور المستثمرين بخيبة أمل، لعدم تحديث شركة صناعة المحركات توقعات الأرباح السنوية، عقب زيادة كبيرة للأرباح الفصلية.

وقفز سهم طوكيو ستيل مانفكتشرينج 9.3 في المئة، بعد أن رفعت الشركة توقعات الأرباح كثيراً.

وساهم ذلك في دعم أسهم أخرى لشركات تصنيع الصلب، وصعد سهم نيبون ستيل 3.7 في المئة.

وخالف سهم مجموعة سوفت بنك الاتجاه العام، لينزل 2.1 في المئة، إذ تراجع متأثراً بمخاوف من انكشاف الشركة على ديدي وشركات تكنولوجيا صينية أخرى، في الوقت الذي تكثف فيه الصين حملتها على هذه الشركات.

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