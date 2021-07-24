فوضى «الاستدعاء» بسبب «كورونا» يهدد بأزمة غذاء في إنجلترا

المصدر: لندن - د ب أ

تواجه حكومة بوريس جونسون، رد فعل عنيفاً من صناعة الأغذية في بريطانيا، حيال قواعد العزل الخاصة بفيروس «كورونا» المستجد (كوفيد 19)، وسط تحذيرات متزايدة من أن غياب الموظفين، سيدفع سلاسل الإمدادات الرئيسة إلى نقطة الانهيار، حسبما أفادت وكالة بلومبيرغ للأنباء.

وقد طغى على التخفيف الأخير للقيود المفروضة بسبب الجائحة هذا الشهر، ارتفاع عدد الأشخاص الذين يتم «استدعاؤهم» عن طريق تطبيق التتبع الخاص بالمخالطين للمصابين بفيروس «كورونا» من قبل هيئة الصحة الوطنية، وطلب منهم تنفيذ العزل الذاتي، وسط موجة جديدة من الإصابات في أنحاء البلاد.

وقد عطل هذا النظام أجزاء رئيسة من الاقتصاد، مثل خدمات النقل وإنتاج الأغذية، مع وجود نقص في بعض المتاجر الكبرى بالفعل.

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