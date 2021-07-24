إيلون ماسك: «تسلا» تدرس خططاً للتوسّع وإقامة مصنع في الهند

المصدر: نيودلهي - د ب أ

ذكر إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة صناعة السيارات الكهربائية الأمريكية (تسلا) أن إقامة مصنع للشركة لإنتاج السيارات في الهند «محتمل للغاية» إذا استطاعت أولاً بدء المبيعات بسيارات مستوردة.

وذكرت وكالة بلومبيرغ للأنباء نقلاً عن مصادر مطلعة أن شركة السيارات ومقرها كاليفورنيا تسعى حالياً لخفض الضرائب على الواردات فيما تدرس خططاً للتوسّع في الهند، التي تعد واحدة من أكبر أسواق السيارات الناشئة في العالم.

وقال ماسك عبر تويتر: «الرسوم على الواردات هي الأعلى في العالم»، وذلك في معرض الرد على سؤال بشأن فرصة المبيعات في الهند.

وأضاف «علاوة على ذلك، تتم معاملة السيارات التي تعمل بالطاقة النظيفة مثل التي تعمل بالديزل أو البنزين وهذا لا يبدو متسقاً تماماً مع أهداف المناخ في الهند».

وقال إيلون ماسك إن الشركة تأمل في تعرض الهند «تخفيفاً مؤقتاً للرسوم على الأقل للسيارات الكهربائية.. وإذا ما استطاعت «تسلا» النجاح مع السيارات المستوردة، فمن المحتمل للغاية إقامة مصنع في الهند».

وأضافت المصادر المطلعة أمس الجمعة أن «تسلا» كتبت إلى وزارتي النقل والصناعة الهنديتين سعياً للحصول على تخفيض على رسوم الاستيراد على السيارات الكهربائية إلى 40% من النسبة الحالية التي تتراوح من 60 إلى 100%.

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