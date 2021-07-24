إيلون ماسك يكشف عن 5 استثمارات جعلته ثاني أغنى شخص بالعالم

المصدر: وكالات

وصلت ثروة إيلون ماسك، ثاني أغنى شخص في العالم، إلى أكثر من 160 مليار دولار.

وكشف إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تسلا في مؤتمر عن البيتكوين يوم الأربعاء الماضي عن أن هناك 5 استثمارات كبرى تُغذي ثروته الهائلة. وفقا لموقع بزنيس إنسايدر.

وكان أولى هذه الاستثمارات هي شركة تسلا التي يتولى منصب الرئيس التنفيذي بها وله حصة بها تبلغ 22.4%، وتقدر قيمتها بـ 141 مليار دولار بناء على القيمة السوقية الإجمالية للشركة والتي تبلغ 631 مليار دولار.

وثاني الاستثمارات هو حصته في "سبيس إكس" والتي تبلغ 48% (قد تكون قد تراجعت في الفترة الأخيرة) وتُقدر قيمتها بـ 35 مليار دولار بناء على التقييم الأخير لشركة سبيس إكس عند 74 مليار دولار، والشركة تعمل في مجال استكشاف الفضاء.

والاستثمار الثالث هو البيتكوين وتُعد حجم ملكيته فيها غير معروف، إلا أن ماسك ذكر في مؤتمر الأربعاء أن قيمة ملكيته في البيتكوين أعلى بكثير من قيمة ملكيته في الإيثريوم والدوج كوين.

وأوضح ماسك أن كلاً من سبيس إكس وتسلا يمتلكان عملة البيتكوين، وأنه منفتح على قبول تسلا لعملة البيتكوين كشكل من أشكال الدفع مرة أخرى بمجرد أن يكون تعدين البيتكوين أكثر اعتمادًا على الطاقة النظيفة.

أما الاستثماران الرابع والخامس فهما في الإيثريوم والدوج كوين، وحصة ماسك بهما غير معروفة حتى الآن.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز