أول انخفاض للذهب في 5 أسابيع بفعل صعود الدولار

المصدر: لندن - رويترز

استقرت أسعار الذهب، أمس، لكنها اتجهت لأول انخفاض أسبوعي في 5 أسابيع، إذ تسبب صعود الدولار في جعل المعدن أكثر تكلفة بالنسبة لحاملي العملات الأخرى، وواجه الدعم القادم من انخفاض عائدات السندات الأمريكية.

واستقر سعر الذهب في المعاملات الفورية عند 1807.45 دولارات للأوقية (الأونصة). والذهب متراجع 0.2% منذ بداية الأسبوع. واستقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 1806.20 دولارات.

وحوم مؤشر الدولار قرب أعلى مستوى له في 3 أشهر ونصف الشهر مقابل عملات رئيسة أخرى، ويتجه للارتفاع الأسبوعي الثاني على التوالي.

وقالت «فيتش سولوشنز» في مذكرة: «نتوقع أن يظل الذهب عالقاً داخل نطاق في الأسابيع المقبلة. ومع ذلك، سيظل التضخم محركاً رئيساً لأسعار الذهب في الأشهر المقبلة، ويدعم الأسعار على المدى القريب».

ومما قدم بعض الدعم للذهب، تراجع العائدات على سندات الخزانة الأمريكية. وتراجعت الفضة 0.2% إلى 25.40 دولاراً للأوقية، وتتجه لثالث هبوط أسبوعي. فيما ارتفع البلاديوم 0.4% إلى 2727.94 دولاراً، واستقر البلاتين عند 1092.71 دولاراً.

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