«كوبام» تعرض شراء «ألترا إلكترونيكس» بـ3.5 مليارات دولار

المصدر: لندن - د ب أ

أعلنت شركة «ألترا إلكترونيكس هولدنغز» البريطانية للإلكترونيات الفضائية والصناعات العسكرية، تلقيها عرض استحواذ من منافستها شركة «كوبام ليمتد» مقابل 2.58 مليار جنيه إسترليني (3.55 مليارات دولار)، مشيرةً إلى ترحيبها بصفقة الاندماج بين الشركتين.

وأشارت وكالة «بلومبيرغ» للأنباء إلى ارتفاع قياسي لسعر سهم «ألترا» أمس بعد إعلانها تلقيها عرض استحواذ غير ملزم من «كوبام»، المملوكة لشركة «أدفينت إنترناشونال كورب» الأمريكية للاستثمار المالي، بسعر 35 جنيهاً إسترلينياً للسهم الواحد، وهو ما يزيد بنسبة 42% على سعر سهم «ألترا» في ختام تعاملات الخميس. وقالت «ألترا» إن مجلس الإدارة مستعد لتوصية المساهمين بقبول العرض.

في حين أشارت «كوبام» إلى استعداد مجلس إدارتها لإبلاغ الحكومة البريطانية باستعدادها باتخاذ كل الخطوات المطلوبة للحفاظ على الأمن القومي. قواعد جديدة ويعتبر عرض الاستحواذ على «ألترا إلكترونيكس» أحدث صفقة استحواذ على شركات الصناعات العسكرية البريطانية في ظل اتجاه شركات الاستثمار المالي إلى الاستفادة من القواعد الجديدة التي تتيح الاستحواذ على هذه الأصول.

وكانت شركة «أدفينت إنترناشيونال» الأمريكية، الموجود مقرها في مدينة بوسطن، قد استحوذت على «كوبام» في يناير 2020. كما تلقت شركتا «سنيور» و«ماجيت» عروضاً للاستحواذ من شركات أخرى. وارتفع سعر سهم «ألترا» أمس بنسبة 35% تقريباً إلى 33.10 جنيهاً إسترلينياً.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز