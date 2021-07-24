150 % نمو الاكتتابات العالمية في النصف الأول 2021

المصدر: لندن - الوكالات

سجلت أنشطة الاكتتابات الأولية العالمية أفضل أداء خلال الربع الثاني الفصلي منذ 20 عاماً، وسط توقعات باستمرار الزخم خلال النصف الثاني من العام الجاري.

ووفقاً لبيانات «إرنست آند يونج» الصادرة أمس ارتفعت الاكتتابات الأولية عالمياً بنحو 150% إلى 1070 عملية في النصف الأول من 2021 وجمعت الشركات 222 مليار دولار بزيادة 215% بحسب شبكة «سي إن بي سي».

وشهدت الولايات المتحدة 276 عملية اكتتاب بين يناير ويونيو وجمعت 93.9 مليار دولار، وبلغ إجمالي الاكتتاب الأولية في آسيا مستوى 471 عملية جمعت خلالها 74.3 مليار دولار.

كما شهدت منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا 323 عملية اكتتاب، تمكنت الشركات خلالها جمع 53.8 مليار دولار.

وذكر بول غو رئيس قسم الاكتتابات لدى «إرنست آند يونج»، أن الشركات ذات الصلة بالاكتتابات الأولية أرادات الاستفادة من معنويات السوق المواتية والسيولة المرتفعة لإتمام صفقاتها قبل التباطؤ المتوقع في منتصف العام.

ورغم توقعات محللي «إرنست آند يونج» باستمرار زخم الاكتتابات في النصف الثاني من العام في ظل ظروف السوق المواتية، فإنهم أكدوا أنه لا يزال هناك حالة عدم يقين.

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