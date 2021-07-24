«بيتكوين» ترتفع مع تلويح «تسلا» بقبولها مجدداً

المصدر: لندن - الوكالات

ارتفعت أسعار عملة بيتكوين الرقمية خلال التعاملات، أمس، بعدما أعلن الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، الأربعاء الماضي، أن شركته «تسلا» على الأرجح ستستأنف قبول الدفع مجدداً بالعملة المشفرة.

وأفادت مصادر لموقع «بيزنيس إنسايدر» بأن بنك «جيه بي مورجان تشيس» سيتيح لجميع عملاء إدارة الثروات لديه تداول العملات المشفرة.

وارتفعت «بيتكوين» 0.43% لتصل إلى 32445 دولاراً، خلال التعاملات، أمس، وفقاً لبيانات «كوين ماتريكس».

وفي الوقت نفسه، ارتفعت كل من الإيثريوم 1.77% لتصل إلى 2057.97 دولاراً، وعملة الريبل بنسبة 0.41% لتصل إلى 59.41 سنتاً.

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