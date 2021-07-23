بيكر هيوز: شركات النفط الأمريكية تزيد عدد الحفارات للأسبوع الرابع

المصدر: نيويورك - رويترز

زادت شركات الطاقة الأمريكية أعداد حفارات النفط والغاز للأسبوع الرابع على التوالي للمرة الأولى منذ مايو الماضي مدفوعةً بصعود أسعار الخام على الرغم من أن نمو أعداد الحفارات كان متواضعاً إذ يفضل المنتجون التقشف في الإنفاق.

وقالت شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة في تقريرها اليوم الجمعة إن عدد حفارات النفط والغاز، وهو مؤشر مبكر على الإنتاج في المستقبل، زاد 7 حفارات إلى 491 على مدار الأسبوع المنتهي في 23 يوليو، مسجلاً أعلى مستوياته منذ أبريل 2020.

وزاد عدد حفارات النفط الأمريكية العاملة سبعة حفارات إلى 387 هذا الأسبوع، وهو أعلى مستوى منذ أبريل 2020، في حين استقر عدد حفارات الغاز دون تغيير.

وتمضي العقود الآجلة للخام الأمريكي صوب اختتام الأسبوع قرب 72 دولاراً للبرميل اليوم الجمعة، دون تغيير عن الأسبوع الماضي حين بلغت أعلى مستوياتها منذ أكتوبر 2018.

وتستفيد شركات خدمات الطاقة من استئناف أنشطة الحفر المدفوعة بصعود أسعار الخام، وقدمت شلمبرجير وهاليبرتون توقعات متفائلة هذا الأسبوع لتعافي قطاع النفط.

لكن أوليفر لو بوش الرئيس التنفيذي لشلمبرجير قال إن إنتاج النفط الأمريكي ربما لا يصل إلى مستويات ما قبل الجائحة سوى بعد 2022.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز