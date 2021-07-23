«المركزي الأوروبي» نحو رفع القيود على التوزيعات النقديّة للبنوك

المصدر: فرانكفورت - د ب أ

أعلن البنك المركزي الأوروبي اعتزامه رفع القيود المفروضة على صرف التوزيعات النقدية لمساهمي أغلب البنوك وإعادة شراء أسهمها، في الوقت الذي حث فيه البنوك على استمرار توخي الحذر في ظل عدم الوضوح المحيط بجائحة فيروس كورونا حتى الآن.

وقال البنك المركزي في بيان اليوم الجمعة «قررنا عدم تمديد توصية البنوك بالحد من التوزيعات النقدية بعد سبتمبر 2021... بدلاً من ذلك سيتولى المراقبون تقييم خطط التوزيعات ورأس المال لكل بنك كجزء من عملية الرقابة الدورية».

ومع عودة اقتصاد منطقة اليورو التي تضم 19 دولة من دول الاتحاد الأوروبي إلى الازدهار مع التوسع في برامج التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد، وإعادة فتح الأعمال لم يكن أمام البنك المركزي خيارات عديدة سوى رفع القيود على التوزيعات النقدية والتي قال أغلب المصرفيين إنها أدت إلى تراجع أسعار أسهم البنوك.

وكان بنك إنجلترا المركزي قد قرر في وقت سابق من الشهر الحالي رفع القيود على التوزيعات النقدية للبنوك في بريطانيا.

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