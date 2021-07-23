اليورو فوق قاع 3 أشهر ونصف أمام الدولار

المصدر: (لندن - رويترز)

حام «اليورو» ، أمس، حول مستويات أعلى قليلاً من أدنى مستوياته في 3 أشهر ونصف أمام الدولار، فيما ارتفعت عملات النمو مثل الدولار الأسترالي في ظل استمرار انحسار العزوف عن المخاطرة عالمياً.

تراجع مؤشر الدولار والين، اللذين ارتفعا في وقت سابق من الأسبوع الحالي إلى أعلى مستوى منذ أوائل أبريل ونهاية مايو الماضيين على الترتيب، في ظل نتائج قوية رفعت أسواق الأسهم وعوائد السندات وشجعت المستثمرين على الخروج من أصول الملاذات الآمنة التي أكثروا منها.

وسجّل اليورو 1.1790 دولار خلال التعاملات، ليعلو قليلاً فوق أدنى مستوى منذ أوائل أبريل الماضي عند 1.1752 دولار الذي لامسه أول من أمس. وتراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس قوة العملة مقابل 6 عملات رئيسة، إلى 92.75، بعدما نزل عن ذروة 3 أشهر ونصف الشهر 93.194 المسجلة أول من أمس الأربعاء.

وبلغ الين، وهو من عملات الملاذ الآمن أيضاً، 130 لليورو، بعد أن سجّل ذروة نحو 4 أشهر عند 128.610 ين هذا الأسبوع، بينما استقر مقابل الدولار عند 110.3 ين.

فيما سجّل الدولار الأسترالي 0.73675 دولار أمريكي، مقارنةً بأدنى مستوى في 8 أشهر 0.72895 في اليوم السابق، رغم استمرار إغلاقات مكافحة «كوفيد 19»، التي تشمل نصف سكان أستراليا. وارتفع الجنيه الإسترليني إلى 1.374 دولار، متعافياً من أقل سعر في 5 أشهر ونصف الشهر.

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