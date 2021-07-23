«تسلا» تجدّد دعمها التعامل بالعملات المشفّرة

المصدر: ( نيويورك - الوكالات)

أعرب الرئيس التنفيذي لشركة صناعة السيارات الكهربائية الأمريكية «تسلا»، إيلون ماسك، عن دعمه التعامل بالعملات المشفرة مثل «بتكوين».

وجدّد ماسك خلال فعاليات مؤتمر الصناعة الذي عقد تحت عنوان «ذا بي وورد» تأكيده على أن شركة «تسلا» لا تزال منفتحة للتعامل بعملة البيتكوين على الرغم من المخاوف البيئية بشأن ارتفاع استهلاك الطاقة.

وأضاف ماسك أن «تسلا» ستقبل في المستقبل على الأرجح عملة «بتكوين» كوسيلة للدفع. وأشار إلى أن شركته «سبيس إكس» تمتلك عملات «بتكوين» ولا خطط لديه لبيعها. ومع ذلك، شدّد ماسك مرة أخرى على أن البصمة البيئية لعملة «بتكوين» يجب أن تتحسّن.

واختتم ماسك تصريحاته بتأكيد وجوب أن تأتي 50% على الأقل من الطاقة الكهربائية المستخدمة في عملية تعدين «بتكوين» من موارد متجدّدة.

وواصلت العملات المشفرة تعافيها خلال التعاملات أمس، بعد تصريحات داعمة من جانب المستثمر الأمريكي "إيلون ماسك".

ونجحت العملات المشفرة في التعافي من الهبوط الحاد المسجل في بداية هذا الأسبوع والذي تسبب في محو نحو 100 مليار دولار من القيمة السوقية للأصول الرقمية في يوم واحد ودفع "بيتكوين" للتداول أدنى مستوى 30 ألف دولار.

وصعد سعر بيتكوين 1.1% إلى 32.275 ألف دولار خلال التعاملات بقيمة سوقية 606 مليار دولار.

كما ارتفعت الإيثريوم بنحو 3.5% عند 2013 دولار، وصعدت الريبل 3.7% إلى 0.5876 دولار، في حين انخفضت الدوجكوين بنسبة 3.3% مسجلة 0.1922 دولار.

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