النفط يحتفظ بأكبر مكاسب خلال 3 أشهر مع تعافي الطلب

المصدر: (واشنطن - د ب أ)

احتفظت أسعار العقود الآجلة للنفط خلال تعاملات، أمس، بأكبر ارتفاع له منذ 3 أشهر في ظل توقعات تعافٍ على الخام.

وجرى تداول العقود الآجلة للخام الأمريكي بأكثر من 70 دولاراً للبرميل تسليم سبتمبر المقبل.

واستردت الأسعار الجزء الأكبر من تراجعها الاثنين الماضي الذي بلغت نسبته 7.5 %.

وأشارت وكالة بلومبيرغ إلى عودة استهلاك البنزين في عدد من أكبر الدول المستهلكة للنفط في العالم إلى معدلاته الطبيعية خلال الفترة الأخيرة. كما تجاوز تعافي الطلب على النفط في السوق تأثيرات ضخ الصين لكميات من مخزونها الاستراتيجي للنفط بهدف الحد من ارتفاع الأسعار.

وكانت بيانات الحكومة الإيطالية الصادرة، أمس، قد أظهرت ارتفاع الطلب على المنتجات النفطية في إيطاليا خلال يونيو الماضي بنسبة 18% سنوياً.

ووصلت مبيعات البنزين والديزل (السولار) المستخدم في وسائل النقل خلال الشهر الماضي إلى نفس مستويات يونيو 2019 أي قبل تفشي الجائحة بالنسبة للبنزين وأعلى من هذه المستويات بالنسبة للديزل.

كما أظهرت البيانات عودة مبيعات الوقود في فرنسا خلال الشهر الماضي إلى أكثر من مستوى مبيعاته قبل الجائحة.

وفي بورصة نيويورك للسلع ارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 0.2% إلى 70.74 دولاراً للبرميل تسليم سبتمبر المقبل في حين ارتفع سعر خام برنت القياسي للنفط العالمي 0.3% إلى 72.43دولاراً للبرميل تسليم سبتمبر المقبل، خلال تعاملات بورصة لندن للسلع أمس.

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