الأسهم الأمريكية تستقر و«الأوروبية» ترتفع

المصدر: عواصم – رويترز

لم يطرأ تغيّر يذكر على الأسهم الأمريكية عند الفتح أمس، بعد أن أظهرت البيانات زيادة مفاجئة في طلبات إعانة البطالة الأسبوعية، بينما تلقت السوق بعض الدعم من عدد من تقارير النتائج الإيجابية.

وارتفع مؤشر «داو جونز» الصناعي 1.7 نقطة إلى 34799.68 نقطة، وزاد مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بمقدار 2.6 نقطة أو 0.06%، ليفتح على 4361.27 نقطة، وصعد مؤشر «ناسداك» المجمع 20.8 نقطة أو 0.14% ليسجّل 14652.724 نقطة.

فيما واصلت الأسهم الأوروبية مكاسبها للجلسة الثالثة على التوالي، مع تعزّز المعنويات في السوق؛ بفضل بوادر موسم نتائج قوي وتوقعات بألّا يحيد البنك المركزي الأوروبي عن سياسة التيسير النقدي.

وارتفع مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي 0.5% خلال التعاملات، وكان المؤشر قد أغلق مرتفعاً 1.7% أول من أمس، ليتعافى تعافياً كاملاً من تراجعات حادّة ألمّت به في وقتٍ سابق من الأسبوع الحالي.

وقفز سهم شركة الاستثمار المباشر السويدية «إي كيو تي» 9.5% متصدراً «ستوكس 600»، لاسيما بعد إعلان أرباح قوية للنصف الأول من العام الجاري. وزاد سهم «إيه بي بي» السويسرية الهندسية 2.3% إلى أعلى مستوى له منذ نوفمبر 2007 بعدما رفعت الشركة توقعاتها لمبيعات عام 2021 بأكمله إلى مثليها.

لكن سهم عملاق السلع الاستهلاكية «يونيليفر» نزل 4% بعدما خفّضت الشركة توقّعاتها لهامش أرباح التشغيل السنوية؛ بسبب ارتفاع تكاليف السلع الأولية. فيما صعد مؤشر أسهم منطقة «يورو» 0.7%.

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