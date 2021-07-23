«أمريكان إيرلاينز» تتحول للربحية في الربع الثاني

المصدر: نيويورك - الوكالات

تحولت شركة «أمريكان إيرلاينز» إلى الربحية خلال الربع الثاني من العام الجاري، مع تعافي قطاع الطيران الجوي من تداعيات جائحة «كوفيد 19».

وكشفت نتائج أعمال شركة الخطوط الجوية الأمريكية، تسجيل صافي ربح بقيمة 19 مليون دولار في الأشهر الثلاثة المنتهية في يونيو الماضي، مقابل خسارة 2.07 مليار دولار في نفس الفترة العام الماضي.

وقفزت إيرادات «أمريكان إيرلاينز» 361% لتسجّل 7.48 مليارات دولار، متجاوزةً التوقّعات التي كانت تشير إلى تحقيق 7.34 مليارات دولار.

وأفادت الشركة بأنها حققت تدفقات نقدية بقيمة حوالي مليون دولار يومياً في الربع الثاني 2021، مقارنة بفقدان سيولة نقدية تقارب 100 مليون دولار يومياً في ذروة الجائحة إثر توقّف الطيران العالمي.

واستفادت «أمريكان إيرلاينز» من تعافي الطلب على السفر الجوي مع حملة التطعيمات ضد فيروس «كورونا» في الولايات المتحدة.

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