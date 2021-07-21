أرباح «جونسون آند جونسون» الفصلية تتجاوز التوقعات

المصدر: نيويورك - د ب أ

أعلنت شركة الأدوية الأمريكية «جونسون آند جونسون»، اليوم، تحقيق أرباح تفوق التوقعات خلال الربع الثاني من العام الجاري، ما دفعها إلى زيادة توقعاتها بشأن أرباحها وإيراداتها خلال 2021 ككل.

وبلغت أرباح الشركة خلال الربع الثاني 2.48 دولار للسهم الواحد، في حين بلغ متوسط توقعات المحللين 2.29 دولار للسهم الواحد، بحسب وكالة «بلومبيرغ» للأنباء.

زيادة الإيرادات

وتفصيلاً، زادت إيرادات المجموعة التي طوّرت أحد اللقاحات المستخدمة في مكافحة فيروس «كورونا» المستجد خلال الربع الثاني من العام الجاري لتبلغ 23.3 مليار دولار. وجاءت إيرادات مختلف قطاعات «جونسون آند جونسون» أفضل منها خلال الربع الثاني من العام المالي، عندما كانت دول العالم تفرض إجراءات إغلاق مشدّدة لوقف انتشار الفيروس.

في الوقت نفسه، نمت مبيعات قطاع الأدوية في «جونسون آند جونسون» بنسبة 17% سنوياً خلال الربع الثاني من العام الجاري إلى 12.6 مليار دولار بفضل مبيعات أدوية السرطان وخلل جهاز المناعة.

توقعات 2021

من ناحية أخرى، رفعت الشركة توقعاتها لأرباح 2021 ككل لتتراوح بين 9.60 و 9.70 دولار للسهم الواحد، في حين بلغت التوقعات السابقة 9.57 دولار للسهم الواحد. كما رفعت الشركة توقعاتها لإيرادات العام الجاري ككل إلى 94.6 مليار دولار، في حين سجّلت التوقعات السابقة 91.6 مليار دولار.

وتتوقع «جونسون آند جونسون» أن تحقق إيرادات من مبيعات اللقاح المضاد لفيروس «كورونا» المستجد، الذي يتم إعطاؤه في صورة جرعة واحدة، حوالي 2.5 مليار دولار خلال العام الجاري ككل.

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